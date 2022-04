Hanoï (VNA) - A l'occasion du 47e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale du Vietnam (30 avril 1975), le Comité central (CC) du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) a adressé un message de félicitations au CC du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Dans ce message, la partie lao a déclaré que le PPRL et le peuple lao appréciaient les grandes réalisations du peuple vietnamien dans tous les domaines au cours de ces dernières années. Elle s'est déclarée convaincue que, sous la direction lucide du PCV dirigé par le secrétaire général Nguyen Phu Trong, le Vietnam continuerait à atteindre de plus grands acquis dans la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du PCV, afin de faire du Vietnam un pays industriel moderne et d'atteindre l'objectif d’« un peuple riche, un pays puissant, démocratique, équitable et moderne ».

Malgré les évolutions complexes et rapides de la situation mondiale et de la pandémie de COVID-19, la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples n'ont cessé de se développer, apportant des intérêts pratiques aux deux peuples, a affirmé la partie lao.

A cette occasion, le Parti, l'Etat et le peuple du Laos ont exprimé leur profonde gratitude et leurs sincères remerciements au Parti, à l'Etat et au peuple du Vietnam pour leur soutien important, précieux, efficace et opportun à la cause révolutionnaire du Laos dans le passé comme dans le processus de défense et de développement national d'aujourd'hui. -VNA