Hanoi, 20 juillet (VNA) - À l’occasion de la Fête nationale de la Belgique, le 21 juillet, le président vietnamien Trân Dai Quang a adressé vendredi un message de félicitations au roi Philippe I.

Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh ont eux aussi fait parvenir leurs félicitations à leurs homologues belges, respectivement Charles Michel et Didier Reynders.

Depuis que le Vietnam et la Belgique ont établi des relations diplomatiques en 1973, le partenariat bilatéral a continué de croître. Les deux pays ont régulièrement tenu des rencontres et des visites de haut niveau, tout en se soutenant mutuellement lors de forums internationaux.

La coopération économique et commerciale a joué un rôle clé dans les relations bilatérales. En 2017, le commerce bilatéral a atteint près de 2,5 milliards de dollars. La Belgique investit actuellement plus de 60 projets d'une valeur d'environ 600 millions de dollars au Vietnam. –VNA