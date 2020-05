Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) – À l'occasion du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam – Mexique, le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, a envoyé un message de félicitations au président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador,

Dans son message, le chef du Parti et de l'État du Vietnam a affirmé son souhait de renforcer et de développer encore l'amitié et la coopération intégrale entre les deux pays.

À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a également adressé un message de félicitations au ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard Causabón. –VNA