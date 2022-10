Photo: Xinhua/VNA



Hanoï (VNA) - Le 16 octobre, le 20e Congrès national du Parti communiste chinois s'est officiellement ouvert à Pékin. A cette occasion, le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a envoyé un message de félicitations au Comité central du Parti communiste chinois (PCC).



Dans le message, au nom du PCV et du peuple vietnamien, le Comité central du PCV a adressé ses félicitations les plus chaleureuses au 20e Congrès national du PCC, aux membres du PCC et au peuple chinois.



Appréciant les grandes réalisations du peuple chinois sous la direction du PCC, il a souligné que le 20e Congrès national du PCC était un jalon historique important et un événement majeur dans la vie politique du Parti et du peuple chinois. Il s’est déclaré convaincu que le Congrès définirait des lignes et politiques importantes ainsi que des orientations majeures.



Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens gardent toujours à l'esprit la grande et précieuse aide du Parti, de l'État et du peuple chinois pendant la lutte d’hier pour la libération nationale, ainsi que dans le processus de développement national d’aujourd'hui, a-t-il affirmé.



Le Vietnam attache toujours une grande importance au voisinage amical et au partenariat de coopération stratégique et intégrale avec la Chine et est disposé à travailler avec le Parti, l'État et le peuple chinois pour consolider et promouvoir en permanence ces relations, répondant aux aspirations et intérêts fondamentaux des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région comme dans le monde, a-t-il déclaré.



Le Comité central du PCV a enfin déclaré souhaiter que le 20e Congrès national du PCC soit couronné de succès.-VNA