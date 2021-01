Hanoï, 13 janvier (VNA) - Le Comité central du Parti communiste du Vietnam a adressé un message de félicitations au 11e Congrès national du Parti révolutionnaire du peuple lao (PRPL).



Le Comité central du Parti communiste du Vietnam a adressé un message de félicitations au 11e Congrès national du Parti révolutionnaire du peuple lao. Photo : Bao quoc te

«Nous félicitons chaleureusement le Laos pour le succès glorieux dans la cause de la libération nationale et de la défense ainsi que pour les grandes et globales réalisations historiques que le peuple lao a enregistré au cours des 35 années de mise en œuvre de la politique de renouveau et des cinq années de mise en œuvre de la Résolution de la 10e Congrès du PRPL, qui ont encore accru le rôle et la position du Parti lao et du pays lao sur la scène internationale », indique le message.

Il a poursuivi en disant que ces réalisations témoignaient à nouveau de la direction lucide et des politiques saines et créatives du PRPL, démontrant le courage et la fermeté révolutionnaires du Parti face à toutes les difficultés et tous les défis, ainsi que son attachement à l'objectif de l'indépendance nationale, un pays prospère et puissant et le bonheur pour le peuple, ainsi que pour la cause mondiale de la paix, de l'indépendance nationale, de la démocratie et du progrès social.

«Le 11e Congrès national du PRPL marque une nouvelle période de développement de la révolution lao», note le message, soulignant qu'en tant qu'ami proche et camarade partageant le même idéal, le Parti communiste du Vietnam est toujours prêt à partager les difficultés et les épreuves avec le peuple fraternel du PRPL et du Laos.

Il a déclaré que les relations entre les deux Partis, les États et les peuples du Vietnam et du Laos sont d'une importance vitale pour la cause de la proterction de l'indépendance nationale, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la construction du socialisme dans chaque pays, contribuant positivement à la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde dans son ensemble.

«Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens feront, en toutes circonstances, de leur mieux, avec le Parti, l'État et le peuple lao, pour préserver, favoriser et transmettre aux générations futures la relation de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos», écrit le Comité central du Parti communiste du Vietnam dans son message .

Le Parti communiste du Vietnam a profité de l'occasion pour exprimer sa sincère et profonde gratitude pour le soutien et l'assistance importants et précieux que le Parti, l'État et le peuple lao ont apporté au Vietnam dans la lutte pour la libération nationale et la réunification dans le passé et dans l’œuvre de Renouveau, de construction et défense nationale à l’heure actuelle.

Toujours à l’occasion du 11e Congrès national du PRPL, les agences du Parti, les ministères, les secteurs, le Front de la patrie du Vietnam, les organisations de masse et l’Association d’amitié Vietnam-Laos ont également adressé des messages de félicitations à leurs homologues laotiens. - VNA