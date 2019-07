Photo : AP

Hanoi. 14 juillet (VNA) - À l’occasion de la 230e Fête nationale française, (14/7/1789-14/7/2019), le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam Nguyên Phu Trong a envoyé, le 14 juillet, un message de félicitations au président, Emmanuel Macron.

Le Premier ministre vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, a fait de même à son homologue français, Édouard Philippe.

Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a lui aussi adressé ses félicitations au ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

Le Vietnam et la France ont établi leurs relations diplomatiques en avril 1973. En 2013, ils ont signé une déclaration commune sur l’établissement d’un partenariat stratégique. Les belles relations diplomatiques entre les deux pays sont marquées par des visites de haut niveau, dont celle au Vietnam en 2016 du président français François Hollande et celle en France en 2018 du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong. L’Assemblée nationale vietnamienne a signé des conventions de coopération avec l’Assemblée nationale française et le Sénat français. Des groupes de députés d’amitié ont été fondés.



La coopération dans l’éducation et la formation entre le Vietnam et la France a commencé à se développer au début des années 1980. La France accorde la priorité à ce secteur dans sa coopération avec le Vietnam. En tant que membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Vietnm et la France ont eu plusieurs activités de coopération dans ce cadre. -VNA