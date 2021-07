Kuala Lumpur, 12 juillet (VNA) – La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS) et la solidarité de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) jouent un rôle crucial dans le règlement des différends en Mer Orientale, a affirmé le journal électronique Theinsnews.com dans un article publié le 11 juillet.

Photo : VNA

L'article soulignait que l'UNCLOS 1982 est un instrument juridique important pour définir les questions relatives à la souveraineté, aux eaux territoriales et aux droits et obligations d'un État maritime. Elle permet également aux États côtiers d'élaborer leurs politiques maritimes et les législations en la matière.

A l'occasion du 5e anniversaire de la décision de la Cour permanente d'arbitrage (CPA) sur la Mer Orientale le 12 juillet 2016, l'article a réitéré l'importance de la décision selon laquelle la Chine n'a aucune base légale ou revendication historique pour ses «ligne des neuf tronçons» en Mer Orientale. L'auteur de l'article a recommandé qu'il soit important pour la communauté internationale et en particulier les pays de l'ASEAN de fonder leurs revendications de souveraineté en Mer Orientale sur l'UNCLOS et conformément à la décision de l'APC.



L'article a également souligné le rôle de l'ASEAN dans le règlement des différends en Mer Orientale.

Pour protéger leurs intérêts dans cette zone maritime, les pays aséaniens doivent parvenir à un accord politique, militaire et économique sur le dossier de la Mer Orientale, a suggéré l’auteur de l’article. - VNA