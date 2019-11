Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un séminaire intitulé «Mer Orientale : défis actuels et perspectives futures » a eu lieu le 29 novembre à New Delhi en Inde.

Durant trois séances de discussions, des experts vietnamiens et indiens ont réaffirmé l'importance de la Mer Orientale pour le commerce international et la navigation maritime. Neuf des 10 ports à conteneurs les plus animés du monde se trouvent dans cette région et manutentionnent chaque année un volume de marchandises d’une valeur d’environ 5.000 milliards de dollars.

Par conséquent, cette zone maritime concerne non seulement la région d’Asie du Sud-Est mais également relie étroitement aux intérêts de pays du monde, dont ceux de l’Inde. Les évolutions en Mer Orientale affectent directement les intérêts commerciaux et économiques de l'Inde.

Selon des experts, les violations du bateau de recherche Haiyang Dizhi 8 et des escorteurs chinois dans la zone économique exclusive du Vietnam durant des mois ont aggravé les tensions et affecté l’instabilité dans la région, inquiétant la communauté internationale. Cela a porté atteinte à l'image de la Chine et réduit la confiance de la communauté en ce pays.

La négligence de la Chine à la décision de la Cour permanente d'arbitrage de 2016 est un défi pour l’ordre mondial fondé sur les règles, qui est le fondement de la stabilité en mer et la liberté de navigation.

Les experts ont également affirmé que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) est un document juridique considéré comme la constitution de la mer. Ils ont appelé les pays concernés à adopter prochainement le Code de conduite en Mer Orientale, conformément aux normes et au droit international afin d’instaurer la paix et de stabiliser la région. -VNA