La cathédrale de Cua Bac à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Tran Thanh Man, a adressé vendredi 14 décembre un message de félicitations aux chrétiens vietnamiens pour leur souhaiter un Noël chaleureux, paisible et heureux ainsi qu’une bonne nouvelle année.

Il a salué leur implication active dans les mouvements d’émulation lancés par le Front de la Patrie du Vietnam. En 2018, de nombreux districts et communes peuplés de chrétiens ont ainsi satisfait aux normes de la Nouvelle ruralité. Les chrétiens ont contribué, pour une part importante, au développement socioéconomique, au maintien de la sécurité, de la défense du pays et au renforcement de l’union nationale.

Ils ont aussi participé à des activités pour la communauté comme protection de l’environnement, adaptation aux changements climatiques, garantie de la sécurité sanitaire des aliments, assistance aux personnes sinistrées, a-t-il noté.

Samedi 15 décembre, la présidente de la Commission de sensibilisation auprès des masses du Parti, Truong Thi Mai, s’est rendue au diocèse de Bui Chu du district de Xuan Truong, province de Nam Dinh au Nord. Ce diocèse compte 413.000 chrétiens.

Elle a formulé ses meilleurs vœux à l’évêque Vu Dinh Hieu et aux dignitaires de l’évêché de Bui Chu et reconnu les contributions des dignitaires et des habitants locaux dans le développement socioéconomique local. Elle a affirmé que le Parti et l’Etat prêtaient toujours une grande attention à la garantie de la liberté de croyance et de religion de tous et créaient des conditions optimales au développement économique et à l’amélioration du niveau de vie des habitants.

A cette occasion, à Dak Lak, dans les Hauts Plateaux du Centre, le Comité populaire provincial a organisé une rencontre avec des dignitaires locaux.

Cette province recense près de 610.000 chrétiens, soit plus de 32% de la population locale. -VNA