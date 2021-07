Hanoi, 17 juillet (VNA) - Cette semaine, nous vous présentons les meilleurs textes, messages ou slogans sur la réussite du Vietnam dans la lutte anti-Covid-19.

Pour la majorité des participants, la réussite du Vietnam dans la lutte contre la Covid-19 est le résultat des mesures rapides et efficaces prises immédiatement par le gouvernement telles que la fermeture des frontières, la distanciation sociale, le traçage des contacts des personnes contaminées et les tests massifs dans les zones épidémiques… ainsi que sa volonté de préserver la vie et la santé de la population vietnamienne.Xue Fei (Chine): “Dans la lutte anti-Covid-19, toutes les mesures prises par le Vietnam visent à protéger les êtres humaines et à réduire la contamination. Le gouvernement vietnamien est toujours transparent et communique la situation épidémique au quotidien. Il est en contact avec l’Organisation mondiale de la Santé et partage ses expériences avec les autres pays”.

Photo : VNA

Paul Jamet (France): “Le Vietnam a toujours attaché beaucoup d’importance à la santé de ses habitants. Pour s’en convaincre, il suffit de s’informer sur son système de santé en particulier sur le système d’assurance maladie. Au sein de l’ASEAN, le Vietnam est le pays qui dépense le plus pour la santé de ses habitants. La santé est un capital individuel mais aussi collectif. La santé relève donc de la responsabilité de chacun, mais aussi de l’État sans oublier les associations et organisations sociales. Le Vietnam a mis en place une politique de prévention active en assurant la promotion de l’hygiène, en s’efforçant d’assurer l’équité sociale en matière de santé (pauvres, invalides, mères et enfants, minorités ethniques des régions reculées, …). Près des trois quarts de la population dispose d’une assurance maladie. Le système de santé est organisé au niveau central et au niveau provincial; ce dernier étant relayé dans les quelque 600 districts du pays. Le partenariat inter-hôpital permet de fédérer les agents hospitaliers autour de projets communs et d’en assurer la réussite”.Les participants ont aussi salué la discipline et le sens des responsabilités des Vietnamiens dans la lutte anti-Covid-19.Ruchapon Ploythet (Thaïlande): “Je suis très impressionné par la lutte anti-Covid-19 au Vietnam, étant moi-même témoin des efforts des Vietnamiens lors de la première vague. Les Vietnamiens de tous les coins du pays ont appliqué les préconisations des autorités et ont oeuvré avec ces dernières pour surmonter la crise”.Rabi Sankar Bosu (Inde): “Le Vietnam a démontré sa force et sa stabilité dans la lutte anti-Covid-19. Son exemple montre qu’un pays en voie de développement peut lutter contre cette pandémie. Les actions entreprises rapidement et incroyablement par le Vietnam pour endiguer l’épidémie constituent des leçons précieuses pour l’Inde et les autres pays du monde”. - VOV/VNA