Récolte des carpes rouges au village de Thuy Trâm, province de Phu Tho (Nord). Photo : CVN



Hanoï (VNA) - La tendance générale du marché international exige que les produits puissent démontrer des origines claires et que les marques commerciales soient protégées. La province de Phu Tho s’y intéresse activement.



La province de Phu Tho (Nord) abrite un patrimoine archéologique réparti sur tout son territoire. Elle possède de hauts lieux qui renferment des traces de civilisations anciennes, ainsi qu’une richesse culturelle immatérielle diversifiée et exceptionnelle. Mais elle est aussi connue pour ses spécialités agricoles.



Afin de les valoriser, la localité s’est concentrée sur la création de marques pour ses produits agricoles renommés. Elle en a choisi 21 pour participer au programme "Une commune, Un produit" (One commune, One product - OCOP).

Il s’agit de les protéger par des appellations d’origine ou des indications géographiques.



La priorité est donc donnée au développement de marques commerciales pour le pamplemousse de Doan Hùng, le riz gluant de My Lung, les nouilles au riz de Hung Lô, les légumes sains de Tu Xa et de Phu Loi, la sauce de soja de Duc My, le thé vert de Phu Tho, les poissons de la rivière Dà, les carpes rouges de Thuy Trâm, etc.



Mise en œuvre de mesures synchroniques



D’après Trân Tú Anh, directeur adjoint du Service de l’agriculture et du développement rural de Phu Tho, pour continuer de développer des produits agricoles performants et de haute valeur économique, la province a planifié des zones de production et de transformation concentrées, renforcé les recherches et les transferts d’avancées scientifiques et techniques aux agriculteurs et aux entreprises.



De plus, elle met l’accent sur plusieurs mesures visant à encourager la commercialisation de spécialités et de produits locaux, et à élargir le marché de consommation. "Il s’agit notamment du thé, des produits aquatiques et des agrumes", indique Trân Tú Anh.



Dans le contexte où les réglementations internationales sur l’import-export deviennent de plus en plus strictes, l’enregistrement de la propriété intellectuelle est en cours de promotion. La marque n’est pas seulement un ensemble de facteurs permettant d’identifier et de distinguer les produits. Elle devient également un précieux atout pour le développement durable des entreprises, en renforçant la compétitivité de leurs produits sur le marché tant domestique qu’étranger.-CVN/VNA