Hanoi (VNA) – L’Office général de la population et de la planification familiale du ministère de la Santé et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont présenté lundi 18 juillet à Hanoi les Manuels de santé pour les travailleurs migrants vietnamiens à l’étranger.

Le directeur général de l’Office général de la population et de la planification familiale, Nguyên Doan Tu lors de l'événement à Hanoi, le 18 juillet. Photo: VietnamPlus

Ces manuels ont été initiés par le groupe technique vietnamien sur la santé des migrants (créé par le ministère de la Santé) avec le soutien de l’OIM au Vietnam, destinés à fournir aux travailleurs migrants vietnamiens des informations pratiques sur la santé, l’accès aux services médicaux et aux prestataires d’assurance maladie, etc.

La migration est un phénomène mondial. Il y a actuellement 281 millions de migrants dans le monde sur une population totale de près de 8 milliards, a déclaré le directeur général de l’Office général de la population et de la planification familiale, Nguyên Doan Tu.

Manuels de santé pour les travailleurs migrants vietnamiens au Japon et en République de Corée. Photo : VietnamPlus

Développés par des experts sud-coréens et japonais avec la contribution des scientifiques, des gestionnaires, des agences d’envoi de travailleurs, des migrants vietnamiens au Japon et en République de Corée, ces manuels auront une version électronique accessibles sur les sites Web des unités concernées et se déclineront aux besoins des travailleurs vietnamiens dans de nombreux pays à travers le monde.

La cheffe de la délégation de l’OIM au Vietnam, Park Mihyung, a apprécié les efforts du Vietnam pour assurer la santé de ses travailleurs à l’étranger dans le contexte de pandémie de Covid-19. L’OIM a travaillé avec des organes concernés au Japon et en République de Corée sur l’établissement d’une plate-forme de coopération afin d’assurer la santé des migrants vietnamiens. -VNA