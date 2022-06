Le président maltais George Vella (droite) reçoit l'ambassadeur du Vietnam en Italie et à Malte, Duong Hai Hung (gauche). Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président maltais George Vella a apprécié le potentiel économique, le rôle et la position croissante du Vietnam dans la région et au sein des forums multilatéraux, lors d'une réception de l'ambassadeur du Vietnam en Italie et à Malte, Duong Hai Hung, venu lui présenter sa lettre de créance.

Il a exprimé son impression et ses félicitations pour les réalisations socio-économiques du Vietnam, louant de solides progrès dans le partenariat entre le Vietnam et l'Union européenne (UE)

Le président George Vella a souligné que les deux pays devraient tirer parti des conditions favorables telles que l'amitié traditionnelle, le dynamisme des deux économies et les cadres de coopération qui étaient d’ores et déjà achevés, tels que l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), l'accord global de transport aérien ASEAN-UE (AE CATA)... pour promouvoir une coopération efficace dans des domaines à fort potentiel tels que le commerce, l'investissement, le travail, le tourisme, la sécurité maritime, le changement climatique et la technologie, l'innovation... tant à l'échelle bilatérale que multilatérale.

Le chef de l'Etat maltais a également affirmé que les autorités maltaises soutiendraient et aideraient l'ambassadeur vietnamien à remplir ses fonctions dans son nouveau poste.

De son côté, l'ambassadeur Duong Hai Hung a fait part de son honneur d'être nommé ambassadeur du Vietnam à Malte, louant de bonnes réalisations socio-économiques, la reprise économique dynamique de Malte dans la période post-COVID-19.

Il a apprécié le rôle croissant de Malte dans les questions régionales et internationales, et se félicitant de son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2023-2024 avec un vote élevé.

L'ambassadeur a affirmé qu'il ferait de son mieux pour cultiver les relations de coopération entre les deux pays.

Dans l'après-midi du même jour, le président George Vella et son épouse ont organisé un banquet en l'honneur de l'ambassadeur du Vietnam et les nouveaux ambassadeurs de Mongolie et d'Arménie. -VNA