La première solution de protection de site web "Make in Vietnam" développée par Viettel. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Occupant 10% des parts de marché national et étant la première solution de protection de site web "Make in Vietnam", le service de sécurité de site web basé sur le cloud de la société de sécurité réseau (VCS) vient de remporter le prix Sao Khuê 2020 pour ses excellents produits et solutions logicielles.



Cloudrity a été développée par VCS depuis 2017 et officiellement commercialisée en février 2019. Il s’agit de la première solution de protection de site web avec une plate-forme centrale développée par une société vietnamienne. Il s'agit d'un produit développé sur une plateforme de cloud pour aider à protéger ses clients à un prix raisonnable et un service simplifié.



Les entreprises de tous formats ou des particuliers peuvent tous facilement utiliser Cloudrity sans changer l'infrastructure des technologies de l'information.



Grâce à la maîtrise de la technologie, à l'optimisation et à la synchronisation de l'infrastructure à la solution, Cloudrity a des coûts très compétitifs. Avec des prix à partir de 299.000 dôngs, les packages de services de Cloudrity conviennent à de nombreux clients et sont beaucoup moins chers que les solutions d'entreprises étrangères présentes au Vietnam.



De plus, lorsqu'il est combiné avec la puissance d'infrastructure du réseau Viettel, Cloudrity garantit la capacité de combattre les attaques de sites Web à grande échelle et la capacité de détecter les attaques en temps réel. Lorsque vous utilisez Cloudrity, le site web du client est sécurisé, évitant la fuite d'informations et protégé contre les attaques par interruption du service client (DDoS). Les clients peuvent rechercher activement toutes informations concernant les packages de services de Cloudrity sur son site web.



Nouvelle solution contre des cyberattaques



Cloudrity occupe actuellement environ 10% du marché intérieur, avec certains clients de choix : le bureau du gouvernement, le Service de l’information et de la communication de la province de Dông Nai (Sud), le Service de l’information et de la communication de la province de Son La (Nord) ou encore Vietnam Airlines.



Le Vietnam est l'un des pays les plus exposés aux attaques de réseaux dans le monde, se classant au 11e rang mondial pour le nombre d'attaques de sites web en 2019, avec environ 9.300 sites web compromis, selon le système de Viettel Threat Intelligence.



Au cours des 6 premiers mois de 2019, le ministère de police a détecté plus de 2.500 sites web vietnamiens attaqués ; des centaines de milliers d'ordinateurs ont été infectés par des logiciels malveillants. Le Vietnam est notamment classé 4e dans le Top 10 des pays contrôlés par le réseau informatique fantôme Botnet.



Depuis le début de 2020, il y a eu 1.222 attaques sur les sites web du Vietnam. Bien que ce chiffre ait diminué par rapport à 2019, il reste toujours très important.



C'est également l'année où Viettel a reçu le plus grand nombre de récompenses dans l'histoire des récompenses du prix Sao Khuê, doublant presque ses résultats de 2019. En particulier, VCS a remporté trois récompenses, en plaçant un de ses produits dans le top 10.-CVN/VNA