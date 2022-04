Les cadres et soldats de l'équipe du génie n°1 et de l’hôpital de campagne de niveau 2 n°4 devant le mausolée du Président Hô Chi Minh. Photo:VNA

Hanoï (VNA) - L’équipe du génie n°1 et de l’hôpital de campagne de niveau 2 n°4 a officiellement vu le jour le 17 novembre 2021.

De concert avec l’hôpital de campagne de niveau 2, l'équipe du génie du Vietnam va fournir des activités d’aide humanitaire, soutenir des missions onusiennes, contribuant au maintien de la paix, à la reconstruction nationale et à apporter une vie pacifique et stable aux pays autochtones.

Le 27 avril, l'équipe du génie n°1 et de l’hôpital de campagne de niveau 2 n°4 sont partis pour des missions à Abyei et au Soudan du Sud. L’équipe du génie n°1 du Vietnam participant aux opérations de maintien de la paix de l’ONU compte 184 personnes. C’est la première fois que le Vietnam a envoyé une équipe du genre aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Selon le général de brigade Hoang Kim Phung, directeur du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam (ministère de la Défense), participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU est une grande politique du Bureau politique et du Comité central du Parti afin d'intensifier l'intégration internationale.

Ces huit dernières années, avec la confiance du Parti et de l'État, l'Armée populaire du Vietnam a été honorée d'être la première force envoyée pour participer à cette mission internationale. Les officiers vietnamiens envoyés sont très appréciés pour leur adaptabilité et leur expérience aussi bien dans les opérations de combat, les activités quotidiennes que celles de survie. De plus, l'hôpital de campagne du Vietnam s'est forgé une très grande réputation.

Depuis leur participation aux opérations de maintien de la paix, les officiers vietnamiens ont cultivé la capacité à bien gérer les défis et conflits, ce qui est très apprécié par les dirigeants de l'ONU et les peuples des pays concernés

Avec l'expérience acquise ces huit dernières années, fort du déploiement des formations d'hôpitaux de campagne de niveau 2, le Vietnam réalisera de bon résultats lors du déploiement de l'équipe du génie dans la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA), a affirmé le général de brigade Hoang Kim Phung.

Avec une préparation minutieuse pendant les cinq dernières années, les soldats du génie vietnamiens répondent aux exigences de connaissances, de santé, de capacité, de maîtrise de l'anglais et de capacité de coopération internationale. Par conséquent, le Vietnam a été sélectionné parmi 15 unités des autres pays souhaitant être recrutés pour participer aux opérations de maintien de la paix à Abyei.

Selon la Résolution 130/2020/QH14 sur l'adhésion à la force de maintien de la paix des Nations Unies, dans les temps à venir, en plus d'étendre ses forces dans les domaines de la médecine militaire, du génie ou des activités indépendantes des officiers, le Vietnam construira davantage de forces d'infanterie, de contrôle militaire, de police, de civils... pour participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU.

Le Vietnam choisira les formes de participation et de missions appropriées, tout en garantissant la sécurité et la sûreté des forces participantes, améliorant ainsi la position et l'image du pays, continuant d'être un membre actif et responsable des Nations Unies. -VNA