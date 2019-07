Des officiers indiens et vietnamiens participant à l’exercice conjoint VINBAX -2019. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam a organisé lundi matin dans le district de Thach That, en banlieue de Hanoi, un exercice conjoint entre le Vietnam et l'Inde VINBAX-2019 (The India-Vietnam Bilateral Army Exercise 2019) en matière de maintien de la paix de l’ONU.

Cet exercice bilatéral vise à échanger des expériences acquises dans le traitement des situations pouvant survenir lors d'opérations de maintien de la paix dans les missions des Nations Unies.

Le programme d’exercice conjoint VINBAX-2019 se déroule du 7 au 14 juillet, avec la participation de 30 officiers vietnamiens et indiens.

S’exprimant à la cérémonie d’ouverture, le colonel Nguyen Nhu Canh, directeur adjoint du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, a dit que suite au succès de VINBAX -2018 organisé en Inde, VINBAX-2019 organisé au Vietnam constitue une bonne opportunité pour les deux pays de continuer à échanger leurs connaissances et leurs expériences en matière de déploiement, de gestion et d’orientation, ainsi que le règlement des situations auxquelles les soldats de la paix pourraient être confrontés dans les missions de l’ONU. Cela contribuera à améliorer l'efficacité de leur participation aux missions multidimensionnelles de maintien de la paix de l’ONU.

Cette activité contribue à renforcer la compréhension, la relation d’amitié et de coopération dans le maintien de la paix de l’ONU entre le Vietnam et l’Inde.

Cet exercice militaire conjoint se déroule dans la bonne coopération en matière de défense entre les deux pays. L’Inde soutient vivement le Vietnam à participer aux activités de maintien de la paix via des activités concrètes comme l’invitation des officiers vietnamiens à prendre part aux entraînements, aux séminaires en la matière en Inde.

VINBAX -2019 sera bénéfique au Vietnam notamment dans le contexte où le pays poursuit ses préparatifs pour mettre en œuvre des forces à participer largement et profondément au Conseil de maintien de la paix de l’ONU suivant à deux formes : l’hôpital de campagne de deuxième niveau et l’unité du génie. -VNA