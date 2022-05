Panorama du séminaire. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam ont organisé, le 27 mai au matin à Hanoï, un séminaire international intitulé « Lutte contre la violence et la discrimination fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre : expériences internationales et vietnamiennes ».

La politique constante du Vietnam est de protéger et de promouvoir les droits de l'homme, y compris les libertés fondamentales spécifiées dans la Constitution de 2013 et les documents juridiques pertinents, a déclaré Nguyen Thi Thu Hang, assistante du ministre des Affaires étrangères, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Le Vietnam veut travailler ensemble, via la coopération et le dialogue, pour l'objectif "Tous les droits de l'homme pour tous". Cela est illustré par la participation du Vietnam à l'Examen périodique universel des droits de l'homme (EPU) du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Au cours des 2e et 3e cycles, le Vietnam a accepté et mis en œuvre de nombreuses recommandations liées à la lutte contre la discrimination et la violence fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre.

Le Vietnam poursuit la réforme juridique, visant à créer un cadre juridique approprié pour lutter contre toutes les formes de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, a indiqué la porte-parole Le Thi Thu Hang.

Notamment, la loi sur le mariage et la famille de 2014 a annulé l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe. Le Code civil de 2015 comprend des articles concernant le droit au changement de sexe.

Pour sa part, la coordonnatrice résidente par intérim des Nations Unies au Vietnam et représentante résidente du PNUD au Vietnam, Caitlin Wiesen, a salué les progrès et les efforts du Vietnam en matière de lutte contre la violence et la discrimination fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, soulignant le rôle majeur des organes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales.

Elle a également déclaré apprécier les efforts du Vietnam pour mieux assurer les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres/transsexuelles (LGBT) et a encouragé le pays à favoriser davantage la participation de ces personnes à ce processus. -VNA