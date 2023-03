Cân Tho (VNA) – L’Agence américaine pour le développement international (USAID) a décidé d’accorder une aide financière de 5 millions de dollars pour soutenir les habitants de la ville de Cân Tho (Sud) dans l’adaptation au changement climatique afin de garantir leurs moyens de subsistance.

Les membres de la délégation de l'USAID lors de la séance de travail à Cân Tho. Photo: VNA



Cette information a été donnée par l’administratrice de l’USAID Samantha Power, lors d’une séance de travail avec les autorités municipales qui a eu lieu jeudi 9 mars à Cân Tho.En outre, l’USAID a également exprimé son intérêt à coopérer avec Cân Tho dans le renforcement de la lutte contre la pollution plastique, le soutien et le soin de santé en faveur des personnes touchées par le changement climatique.Le président du Comité populaire municipal Trân Viêt Truong a déclaré que Cân Tho et les localités dans le delta du Mékong espéraient recevoir plus d’aides de l’USAID dans l’adaptation au changement climatique, notamment la lutte contre l’intrusion saline.