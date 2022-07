L'ambassadeur du Vietnam en Argentine et en Uruguay, Duong Quoc Thanh (droite) présente les lettres de créances du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc au président uruguayen Luis Lacalle Pou. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Argentine et en Uruguay, Duong Quoc Thanh, a présenté le 12 juillet les lettres de créances du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc au président uruguayen Luis Lacalle Pou.

Le dirigeant uruguayen a discuté avec l'ambassadeur Duong Quoc Thanh des mesures susceptibles de promouvoir les bonnes relations entre les deux pays dans le contexte où l'Uruguay et le Vietnam se préparent à la célébration du 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2023.

Luis Lacalle Pou a convenu que les deux pays devaient renforcer les contacts et les échanges directs dans les domaines de la politique, de l'économie, de la culture, et les échanges entre les peuples, et a approuvé de grandes orientations pour approfondir les liens bilatéraux.

Le dirigeant uruguayen a exprimé sa conviction que l'ambassadeur apporterait des contributions positives au développement des bonnes relations entre l'Uruguay et le Vietnam.

A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères Bustillo a également déclaré qu'une visite au Vietnam et dans certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est serait prévue vers la fin d’année lorsque l'Uruguay assumerait la présidence tournante du Marché commun du Sud (MERCOSUR) pour promouvoir les relations économiques avec le Vietnam et l'ASEAN, en général.

De son côté, l'ambassadeur Duong Quoc Thanh a affirmé qu'il ferait de son mieux pour contribuer au fort développement des relations entre les deux pays au bénéfice des deux peuples.

Soulignant que 2023 marque le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Uruguay (1993-2023), l'ambassadeur vietnamien a souhaité que les deux pays renforcent les échanges à tous les niveaux et organisent conjointement de nombreuses activités de célébration.

Enfin, l'ambassadeur Duong Quoc Thanh a offert des fleurs à la mémoire du général José Gervasio Artigas, héros de la libération nationale uruguayenne.-VNA