Hanoï, 14 janvier (VNA) - L'Union des organisations d'amitié du Vietnam (UOAV) travaillera plus dur pour sensibiliser le public à la diplomatie entre les peuples et améliorer la qualité opérationnelle, a déclaré la présidente de l’UOAV, Nguyen Phuong Nga, le 14 janvier.

Photo : VNA

S'adressant à la 4e conférence du présidium de l’UOAV pour le mandat 2019-2024, la présidente de l’UOAV Nguyen Phuong Nga a déclaré que l’Union continuera d'élargir le réseau d'amis et de partenaires cette année.L’Union consolidera davantage son système du niveau central au niveau local, favorisera la transformation numérique, encouragera l'innovation et améliorera la qualité du personnel, a-t-elle déclaré.Le vice-président et secrétaire général de l’UOAV, Phan Anh Son, a informé des réalisations enregistrées par l’Union l'année dernière.Notamment, l’UOAV et ses membres ont joué un rôle actif dans la lutte contre le COVID-19 et ont mobilisé plus de 46,7 milliards de dongs (2,05 millions de dollars) pour le Fonds national sur la prévention et la lutte contre COVID-19.Jusqu'à 57 organisations non gouvernementales étrangères ont envoyé 123 colis d'aide d'une valeur de près de 10,64 millions de dollars au Vietnam, a déclaré Phan Anh Son.Outre le maintien des relations avec les partenaires traditionnels, l'Union et ses membres ont noué des liens avec 10 nouveaux partenaires, tant bilatéraux qu'au sein de mécanismes multilatéraux.Dans son allocution, Nguyen Thi Hoang Van, cheffe adjointe de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, a déclaré que les réalisations reflètent les efforts de l’Union pour s'adapter à la nouvelle situation.Soulignant l'importance de la diplomatie entre les peuples, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a suggéré de la combiner avec la diplomatie du Parti et la diplomatie d'Etat.- VNA