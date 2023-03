Panorama de la rencontre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'Union des organisations d'amitié du Vietnam (UOAV) a organisé, mardi matin 28 mars, à Hanoï, une rencontre avec les ambassadeurs et chefs d'organes de représentation du Vietnam à l'étranger du mandat 2023-2026, avant leur départ en mission.

L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'UOAV a émis le souhait de voir la collaboration de plus étroite et efficace entre l'UOAV et les organes de représentation du Vietnam à l'étranger, contribuant à renforcer l'amitié entre le Vietnam et d'autres nations, ainsi qu'à améliorer la prestige et la position du pays sur la scène internationale.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu prend la parole. Photo: VNA



Au nom des chefs d'organes de représentation du Vietnam à l'étranger, le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu a affirmé que les ambassadeurs et les chefs d'organes de représentation du Vietnam à l'étranger nouvellement nommés étaient toujours conscients de l'importance de leur tâche. Ils ont exprimé leur détermination de bien accomplir les missions assignées, conformément à la politique extérieure du Parti et de l'État, pour les intérêts de la nation et du peuple.



Les ambassadeurs et chefs d'organes de représentation du Vietnam à l'étranger de ce mandat représenteront le Vietnam dans 48 pays et territoires à travers le monde.

A cette occasion, Phan Anh Son, vice-président et secrétaire général de l'UOAV, a présenté certaines solutions de coordination entre l'UOAV et les organes de représentation du Vietnam à l'étranger afin de promouvoir davantage la diplomatie populaire dans le contexte actuel.- VNA