An Giang, 20 novembre (VNA) - L’Université nationale d'An Giang de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville, a célébré le 20 novembre le 20e anniversaire de sa fondation (1999 - 2019) et le 37e anniversaire de la Journée des enseignants vietnamiens.



L’événement a été honoré de la présence de Mme Marie C. Damour, consule générale des États-Unis à Ho Chi Minh-Ville ; de R. O Sunil Babu, consul général de l'Inde; de Sok Darethe, consul général du Cambodge; et des dirigeants de la province d'An Giang, de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville et de nombreux enseignants et étudiants de l'Université d'An Giang.



Vu Hai Quan, professeur associé, directeur adjoint de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville, a souligné que 2019 était une année importante dans l'histoire du développement de l’Université d'An Giang. Durant sa vingtaine d’années de développement, l’université n’a cessé de se développer pour devenir l’un des centres de formation des ressources humaines de haute qualité pour le delta du Mékong, la province en particulier.



Avec le slogan «Intégrité-Dévouement-Créativité», l’université a formé plus de 35.000 licenciés, agrégés, ingénieurs, outre 41.460 enseignants.



Au cours de l'année scolaire 2019-2020, l'Université d'An Giang est autorisée à former trois nouvelles filières universitaires de haute qualité: sciences végétales, biotechnologies et technologies alimentaires. L'université a signé 68 accords de coopération avec de prestigieux instituts et universités des États-Unis, de l'Australie, de l'Allemagne, d’Israël, du Japon, de la République de Corée, de l'Indonésie, de la Thaïlande ... -VNA