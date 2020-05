Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA)- Face aux évolutions complexes de la pandémie de COVID-19, l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) et ses filiales en coopération avec certaines organisations non-gouvernementales internationales, des entreprises et des philanthropes ont mobilisé des fonds et fait don des dispositifs médicaux à des écoles à Hô Chi Minh-Ville.

Le 13 mai, une délégation de la HUFO, dirigée par son président, Vuong Duc Hoang Quan a remis 5.000 masques faciaux, 400 bouteilles de gel de lavage des mains et 100 litres de dissolution antibactérienne à l’école primaire Binh Khanh, commune éponyme du district de Can Gio, à Ho Chi Minh-Ville.

Par la même occasion, Vuong Duc Hoang Quan a aussi offert 7.100 masques médicaux, 100 ensembles d’équipement de protection individuelle et 100 litres de dissolution antibactérienne à l’école d’enseignement des enfants des Japonais à Ho Chi Minh-Ville.

Auparavant, la HUFO et l’Association d’amitié Vietnam-Inde à Ho Chi Minh-Ville en coopération avec l’Association d’entreprises indiennes au Vietnam ont fait don à l’école primaire Cao Ba Quat 5.000 masques faciaux et 500 bouteilles de gel de lavage des mains.

En plus, ces derniers temps, la HUFO a collecté des fonds, soutenu financièrement, offert des équipements médicaux, des masques et des articles de première nécessité à certains établissements médicaux, des habitants nécessiteux à Ho Chi Minh-Ville et certains consulats généraux des pays dans la ville pour le combat contre le COVID-19. -VNA