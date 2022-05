Hanoï, 6 mai (VNA)- La représentante du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au Vietnam, Naomi Kitahara, a souligné les réalisations du pays indochinois en termes d'amélioration de santé reproductive, de planification familiale, ainsi que de réduction du taux de mortalité maternelle.

La représentante du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au Vietnam, Naomi Kitahara. Photo : VNA

C'est ce qu’a déclaré la spécialiste de l'UNFPA en marge de la cérémonie tenue le 5 mai pour commencer le déploiement du nouveau projet d'assistance de cette entité au Vietnam dans le développement du système de données démographiques et le suivi de l'avancement des politiques de développement socio-économique et stratégies durables.

Elle a souligné que dans le contexte sanitaire compliqué, il est nécessaire de développer un système de données statistiques de haute qualité et fiable afin d'élaborer les meilleurs plans pour la reprise et le développement économiques du Vietnam.

Se référant au rapport sur la situation de la population et l'augmentation des cas de grossesses non désirées cette année dans le monde, Naomi Kitahara a recommandé au pays de s'unir pour faire face à ce problème prochainement.

Photo d'illustration : VNA

Selon la spécialiste de l'UNFPA, le Vietnam devrait également se concentrer sur l'amélioration de la qualité de vie des groupes vulnérables, notamment les ethnies minoritaires, tout en réduisant le taux de mortalité maternelle dans ces groupes de personnes.

D'autre part, les jeunes constituent le groupe susceptible d'être le plus touché par la situation de grossesse non désirée, a souligné Naomi Kitahara, conseillant aussi au Vietnam d'accorder plus d'attention aux secteurs vulnérables afin d'atteindre ses objectifs de développement durable. - VNA