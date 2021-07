La représentante de l’UNFPA au Vietnam, Naomi Kitahara, lors de la cérémonie de remise du don, le 22 juin 2021 à Hanoi. Photo : UNFPA

Hanoi (VNA) – Près de 5.100 kits de dignité de base financés le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) sont en train d’être distribués par l’Union des paysans vietnamiens aux femmes et aux filles affectées par la quatrième vague de Covid-19 à Bac Giang, Bac Ninh et Hô Chi Minh-Ville.



La livraison des kits de dignité, produit phare d’un plan d’aide humanitaire complet de l’UNFPA, a été rendue possible en partenariat avec l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), le gouvernement australien et le gouvernemen japonais.

L’objectif est de protéger la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles, d’atténuer le risque de violence sexiste et de protéger la dignité des femmes et des filles affectées par une crise.

«Préserver la dignité est essentiel pour maintenir l’estime de soi et la confiance des femmes, ce qui est crucial dans les situations humanitaires stressantes et potentiellement accablantes. Un kit de dignité comprend les articles de base dont les femmes et les filles ont besoin pour se protéger et maintenir leur hygiène de base, leur respect et leur dignité face au Covid-19», a déclaré la représentante de l’UNFPA au Vietnam, Naomi Kitahara, lors de la cérémonie de remise du don.

«Toutes les femmes et tous les enfants au Vietnam, y compris les plus vulnérables, ont le droit de vivre une vie sans violence, et le soutien pour répondre à leurs besoins particuliers doit être une priorité dans le cadre de la réponse au Covid-19. Il s’agit de s’assurer que tout le monde fait partie du processus de développement durable du pays, en ne laissant personne de côté», a-t-elle ajouté.

L’Union des paysans vietnamiens distribue 2.397 kits à la province de Bac Giang, 1.438 kits à la province de Bac Ninh et 1/259 kits à Hô Chi Minh-Ville. – VNA