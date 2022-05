Lors de la cérémonie de lancement du projet. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Au cours des 45 dernières années, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) a accompagné le Vietnam dans son processus de développement. Tout récemment, un nouveau projet visant à aider le Vietnam à créer un système de collecte de données démographiques a été lancé par cette agence onusienne et l’Office général des statistiques.



Le Fonds des Nations unies pour la population et l’Office général des statistiques ont établi leur relation de coopération en 1977, juste après l’adhésion officielle du Vietnam aux Nations Unies. Au cours des 45 dernières années, l’UNFPA a apporté un soutien important au gouvernement vietnamien dans divers secteurs, notamment les soins de santé maternelle, la protection des enfants et la planification familiale.



Cette agence onusienne a aidé le gouvernement à réaliser le recensement général de la population et des logements en 2019 et accompagné l’Office général des statistiques dans la création du Système de données spatiales sur la population et le développement. Disponible sur le logiciel SIG (Systèmes d’information géographique) depuis janvier 2022, ce site fournit la carte numérique du Vietnam, les données statistiques sur la population recueillies à partir du recensement général de la population et des logements de 2019, ou encore les données sur l’environnement et les catastrophes.



Selon Nguyên Trung Tiên, directeur général adjoint de l’Office général des statistiques, ce projet fait partie de la stratégie de développement de la statistique du Vietnam pour la période 2021 - 2030, avec une vision à l’horizon 2045. Le but est de rendre les données statistiques plus transparentes, rapides, complètes et accessibles auprès de tous les utilisateurs.



«Entre 1979 et 2019, le Fonds des Nations unies pour la population a accompagné l’Office général des statistiques dans la réalisation de cinq recensements généraux de la population et des logements et d’autres enquêtes statistiques nationales. Nous avons reçu son soutien technique et financier pour appliquer de nouvelles méthodes dans la collecte, l’analyse et la diffusion des données statistiques, contribuant à améliorer la capacité et la position du secteur statistique du Vietnam dans la région et dans le monde», a déclaré Nguyên Trung Tiên.



Grâce à l’aide de l’UNFPA, le Vietnam s’efforce de mettre en place avec succès la stratégie de développement socioéconomique pour 2021-2030, le plan de développement socioéconomique pour 2021-2025, ainsi que le plan d’action national pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable. Naomi Kitahara, représentante en chef de ladite agence au Vietnam, s’est réjouie de la coopération étroite avec l’Office général des statistiques.



«L’UNFPA au Vietnam est heureux d’avoir travaillé avec l’Office général des statistiques, au cours des 45 dernières années. Notre agence est en train de réaliser le 10e programme national en faveur du Vietnam et l’Office général des statistiques reste l’un des nos partenaires les plus importants. Nous allons l’aider à mettre en place la dernière Stratégie de développement des statistiques et à mieux superviser la réalisation des objectifs de développement durable», a-t-elle dit.



Le 6 mai dernier, l’Office général des statistiques et le Fonds des Nations unies pour la population au Vietnam ont lancé un nouveau projet visant à aider le Vietnam à créer un système de collecte de données démographiques. D’un financement de 1,9 million de dollars, ce projet qui s’étendra sur cinq ans, de 2022 à 2026, avec pour objectif d’améliorer la capacité de collecte, d’analyse et de diffusion des données démographiques et de santé reproductive. Il devrait permettre aux décideurs d’exploiter de nouvelles sources de données, au service de l’élaboration de politiques démographiques, et aux administrations locales d’assurer une allocation budgétaire et des dépenses adéquates, a indiqué Nguyên Thi Huong, directrice de l’Office général des statistiques. -VOV/VNA