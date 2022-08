Hanoï (VNA) - La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a fait, le 15 août, le point sur le travail de protection des citoyens dans l'incendie de Manchester, au Royaume-Uni, où une victime a été identifiée comme étant un ressortissant vietnamien.

Photo : VNA

Selon l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, la police du Grand Manchester a annoncé le 12 août qu'elle avait identifié une victime dans l'incendie de la ville d'Oldham grâce à l'analyse des empreintes digitales. C'est l'un des quatre citoyens vietnamiens précédemment portés disparus au Royaume-Uni.L'examen des lieux et l'identification des autres victimes sont toujours en cours.Selon Lê Thi Thu Hang, dès qu'il a reçu l'information, le département consulaire du ministère des Affaires étrangères a envoyé ses condoléances à la famille endeuillée et l'a guidée pour effectuer les procédures funéraires nécessaires.Le ministère des Affaires étrangères continuera de coordonner étroitement avec les autorités des deux pays pour aider la famille endeuillée à gérer les prochaines étapes, achever rapidement l'identification des autres victimes et intensifier l'enquête afin de garantir les droits et les intérêts légitimes des citoyens vietnamiens, a-t-elle ajouté. - VNA