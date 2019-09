Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le groupe de télécommunications Viettel a lancé samedi 21 septembre la mise en service de la 5G à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Grâce à Viettel, le Vietnam est devenu l’un des premiers pays à commercialiser les services de la 5G. Photo : VOV

L’événement était accompagné de différentes activités permettant aux usagers d’essayer des applications sur la base de cette technologie.En télécommunications, la 5G est la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile. Elle succède à la quatrième génération, appelée 4G.Déjà surnommée la «fibre sans fil», la 5G promet des débits de 10 à 100 fois supérieurs à la 4G, avec en prime un temps de latence (vitesse de réponse du réseau) de l’ordre du millième de seconde.On pourra ainsi télécharger un film en très haute résolution en une poignée de secondes. Et à terme, éprouver de nouvelles «expériences» très immersives en réalité augmentée ou virtuelle, notamment dans le domaine du jeu et des retransmissions sportives.L’apport le plus décisif de la 5G concernera surtout l’Internet des objets avec une nouvelle architecture «en tranches», capable d’en gérer des millions à la fois. Ce qui devrait permettre l’apparition de tout un éventail de nouveaux services.La 5G sera ainsi demain l’indispensable carburant permettant de connecter les voitures autonomes, de rendre les villes réellement intelligentes, de banaliser la télémédecine et les opérations chirurgicales à distance. Bref de numériser l’économie dans sa globalité. – VNA