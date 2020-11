L’ambassadeur du Vietnam en Ukraine, Nguyen Anh Tuan (droite), et le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères Yevhen Yenin. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – En recevant le 3 novembre l’ambassadeur du Vietnam en Ukraine, Nguyen Anh Tuan, le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères Yevhen Yenin a souligné que ces dernières années, les relations entre les deux pays avaient connu des avancées en divers domaines, notamment la politique et l’économie.



Yevhen Yenin a indiqué que son ministère poursuivait les préparatifs de la consultation politique Ukraine-Vietnam prévue au début 2021 à Kiev. Il a également informé son interlocuteur des préparatifs de la prochaine visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky au Vietnam.



Le vice-ministre ukrainien a affirmé la volonté de son pays d’avoir des relations plus étroites avec l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est). Il a présenté des initiatives de Kiev sur la création d’un Centre de l’ASEAN et d’un Comité de l’ASEAN en Ukraine, ainsi que la volonté de devenir un observateur de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) et de participer au Traité d’amitié et de coopération de l’ASEAN (TAC).



A cette occasion, Yevhen Yenin a félicité le Vietnam pour sa très bonne performance en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et président de l'ASEAN en 2020. Il a hautement apprécié les aides de Vingroup dans le combat contre le COVID-19, avant d’adresser ses condoléances au Vietnam pour les graves pertes causées par les intempéries au Centre.



Pour sa part, l'ambassadeur Nguyen Anh Tuan a suggéré au ministère ukrainien des Affaires étrangères de continuer de créer des conditions propices aux Vietnamiens sur son sol pour qu’ils contribuent plus activement au développement socio-économique de l'Ukraine et à l'amitié entre les deux pays. -VNA