L'ambassadeur Nguyen Van Thao, représentant en chef de la mission du Vietnam auprès de l'UE et la présidente de la CE, Ursula Von der Leyen. Photo : VNA



Bruxelles (VNA) - L'ambassadeur Nguyen Van Thao, représentant en chef de la mission du Vietnam auprès de l’Union européenne (UE), a présenté le 14 juillet à Bruxelles ses lettres de créance à la présidente de la Commission européenne (CE), Ursula Von der Leyen.

L'ambassadeur a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance et souhaitait renforcer davantage le Partenariat intégral avec l’UE. Il fera de son mieux pour continuer à approfondir les relations Vietnam - UE.

Selon Nguyen Van Thao, dans trois ans, l’ambassade et la mission du Vietnam auprès de l’UE donneront la priorité à la promotion de la coopération sur 4 piliers principaux :

Le premier est de promouvoir le commerce et l'investissement et de promouvoir davantage l'efficacité de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). L'ambassadeur a souhaité que l'UE continue à encourager une coopération économique plus diversifiée et à accroître les investissements au Vietnam, notamment dans des domaines importants tels que le développement durable, l'économie verte, l'économie circulaire, l'agriculture, la logistique, les infrastructures modernes...

Le deuxième pilier consiste à renforcer la coopération, l'échange et le partage d'expériences dans la réponse au changement climatique. Nguyen Van Thao a affirmé que le Vietnam accordait une grande priorité et était déterminé à mettre en œuvre avec succès ses engagements pris lors de la COP 26, en s'efforçant d'atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

Le troisième pilier est la coopération dans la transition vers l'énergie verte et l'énergie durable. L'ambassadeur a suggéré que les deux parties se coordonnent pour continuer à promouvoir les échanges et les négociations. L'ambassadeur a affirmé que la transition énergétique était importante pour la mise en œuvre réussie de la Stratégie de développement socio-économique du Vietnam.

Le dernier pilier est la coordination pour étendre davantage la coopération dans d'autres domaines importants. Le Vietnam continuera à travailler en étroite collaboration avec l'UE sur la base des bénéfices mutuelles, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Pour sa part, Ursula Von der Leyen a affirmé que l'UE attachait toujours de l'importance au rôle, à la position du Vietnam et à ses relations avec le pays, considérant le Vietnam comme un partenaire important de l'UE dans la région et continuerait à coopérer étroitement pour soutenir le développement intégral et durable du Vietnam.

Les deux parties continueront également à se coordonner et se soutenir dans les forums régionaux et internationaux, conformément à la Stratégie de l'UE sur le renforcement des relations avec l'Indo-Pacifique.

La présidente de la CE a convenu des priorités de coopération proposées par l'ambassadeur Nguyen Van Thao. Ce sont aussi les domaines que l'UE valorise et promeut, en particulier le commerce et les investissements, l’établissement d’un partenariat pour la transformation énergétique et la réponse au changement climatique. -VNA