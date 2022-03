Après avoir reçu des informations d'un marin vietnamien en détresse en mer et d'un autre citoyen vietnamien secouru en mer de la Thaïlande, l'ambassade du Vietnam a contacté les agences locales compétentes

La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, Manuela V. Ferro, a terminé le 25 mars sa visite de cinq jours au Vietnam, a annoncé l'institution financière.

Le Vietnam a apporté des contributions positives au succès de la 144e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) et des réunions connexes du 20 au 24 mars en Indonésie.

La prise en charge et la protection des droits et intérêts légitimes des femmes dans la famille comme dans la société, constituent une politique constante du Parti et de l’État.