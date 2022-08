New York (VNA) - L'ambassadeur Dang Hoang Giang, aussi chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a eu, le 25 août, une séance de travail avec le Conseiller spécial et Sous-Secrétaire général pour l’Équipe de soutien sur les changements climatiques, Selwin Hart.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, aussi chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU (droite) et le Conseiller spécial et Sous-Secrétaire général pour l’Équipe de soutien sur les changements climatiques, Selwin Hart. Photo : Thê gioi & Vietnam

Ce dernier a hautement apprécié les résultats de sa visite à Hanoï au début du mois d'août, au cours de laquelle il a pu constater de ses propres yeux les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre des engagements lors de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26) ainsi que les défis auxquels le Vietnam est confronté.



Selwin Hart a également affirmé que l'ONU continuera à soutenir le Vietnam dans sa transition énergétique, la mobilisation des ressources et le transfert de technologie pour remplir ses engagements.



L'ambassadeur Dang Hoang Giang a affirmé que le Vietnam poursuivait ses efforts pour mettre en œuvre le plan de mise en œuvre des engagements de la COP 26 et mobiliserait toutes les ressources financières nécessaires au niveau national et international.



Le diplomate vietnamien Dang Hoang Giang a affirmé que le Vietnam souhaite avoir une approche globale dans la réponse au changement climatique, incluant les facteurs d'emploi, de garantie de bien-être social et de niveau de vie pour les groupes vulnérables, en plus de promouvoir la transition vers les énergies renouvelables.

L'ambassadeur a également estimé qu'en plus du soutien financier, le Vietnam souhaite que l'ONU promeuve le transfert de technologie et de connaissances des pays développés en matière de stockage et d'utilisation des énergies renouvelables et de construction d'un marché du carbone pour aider à concrétiser les engagements du Vietnam lors de la COP 26.- VNA