Une femme médecin militaire de l'hôpital de campagne n° 3 de niveau 2 au Soudan du Sud examine un patient. Photo : Département des opérations de maintien de la paix

New York (VNA) – L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies, a participé le 3 mars à New York à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies avec des représentants de 79 pays envoyant des soldats pour participer à la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS).



Dans son discours, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a souligné l'importance de l’instauration de la confiance entre les parties prenantes, y compris entre la Mission et les autorités et la population locales, afin de créer un environnement favorable aux élections et au processus d'élaboration de la Constitution du Soudan du Sud.



Il a affirmé que le Vietnam était prêt à continuer à contribuer à ces efforts par la mise en œuvre et la participation à des activités de soutien et de renforcement des liens avec la communauté locale.



A cette occasion, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a présenté les efforts et la créativité des Casques bleus vietnamiens au Soudan du Sud dans l'exercice de leurs fonctions.



Lors d’une rencontre avec le chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies, Nicholas Haysom, Représentant spécial pour le Soudan du Sud et Chef de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), a hautement apprécié les réalisations et les efforts des Casques bleus vietnamiens à la MINUSS.



De son côté, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a affirmé l’engagement du Vietnam à continuer à déployer des forces militaires et de police pour participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU en général et aux activités de la MINUSS en particulier dans les temps à venir.-VNA