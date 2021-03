Les cinq personnes étrangères entrées illégalement au Vietnam. Photo: VNA

Long An (VNA) - Cinq étrangers qui sont entrés illégalement au Vietnam et ont l'intention de sortir illégalement du pays pour venir au Cambodge ont été découverts et arrêtés le 2 mars par le Poste de garde-frontières de Long Khot dans province de Long An (delta du Mékong).

Les cinq personnes comprennent: Dong Jinhong (né en 1987), Dong Yin Jian (né en 1995), Li Bing Gen (né en 2000), Jing Hua (né en 1991), Ying Shun Hua (né en 1992), tous résidant dans la province du Fujian (Chine).

Ils ont admis être entrés illégalement au Vietnam le 28 février par un sentier dans la zone frontalière du Nord et ont été amenés à Ho Chi Minh-Ville puis à la commune de Thai Binh Trung (district de Vinh Hung, province de Long An) le 2 mars pour traverser la frontière vers le Cambodge le 3 mars.

Tous les cinq personnes ont fait vérifier leur température corporelle et une déclaration médicale et ont été punis pour la sanction des violations administratives.

Le groupe de ces étrangers, passible d'une amende pour sa violation, a été envoyé en quarantaine.- VNA