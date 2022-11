L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, représentante en chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce et d'autres organisations internationales à Genève (Suisse). Photo : VNA

Genève (VNA)- L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, représentante en chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce et d'autres organisations internationales à Genève (Suisse), a récemment rencontré le nouveau directeur général de l'Organisation internationale du Travail (OIT), Gilbert F. Houngbo au siège de l’OIT à Genève.

L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a félicité Gilbert F. Houngbo à l'occasion de son investiture officielle en tant que 11e directeur général de l'OIT, et a souhaité que l'OIT renforce ses relations étroites et soutienne de manière substantielle le Vietnam.

Lors de la rencontre, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a informé le directeur général de l'OIT des efforts de son pays pour adhérer aux conventions de l'OIT, mettre en œuvre des programmes et projets sur la gestion du travail et le travail décent.

Le Vietnam apprécie la coopération et le soutien du bureau de l'OIT dans la mise en œuvre du programme national de coopération sur le travail décent ainsi que l'assistance technique de l'OIT à travers divers programmes et projets pour renforcer les institutions et améliorer les capacités dans le domaine de la gestion du travail et de l'emploi, a-t-elle informé.

La coopération dans la promotion du droit à un travail décent, l'un des droits fondamentaux des êtres humains, est également l'une des priorités du Vietnam pendant son mandat au Conseil des droits de l'homme 2023-2025. Le Vietnam souhaite coopérer avec l'OIT pour promouvoir cette priorité, a partagé la diplomate vietnamienne.

A cette occasion, le directeur général de l'OIT a tenu en haute estime les progrès du Vietnam dans l'amélioration de la législation du travail, l'adhésion aux conventions de l'OIT et le respect des normes internationales du travail. L’OIT est disposée à aider le Vietnam dans des domaines d'intérêt pour le Vietnam tels que le renforcement des mécanismes d'application de la loi, la promotion du travail décent, la construction et le renouvellement du système de sécurité sociale, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, la formalisation de l’économie informelle..., a-t-il déclaré.

M. Gilbert F. Houngbo, de nationalité togolaise, est devenu le premier représentant africain à être élu directeur général de l'OIT en plus de 100 ans d'histoire de cette organisation onusienne. Il a officiellement pris ses fonctions depuis le mois d’octobre dernier, pour le mandat 2022-2027.-VNA