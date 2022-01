Le confectionnement du banh chung fait partie d'une série d'activités organisées à l'occasion du Têt par l'ambassade du Vietnam en Chine. Photo : VNA



Pékin (VNA) – Lors que le Nouvel An lunaire arrive, où qu’ils soient, tous les Vietnamiens sont pris de nostalgie et souhaitent retourner sur leur terre natale pour se réunir en famille et goûter les saveurs particulières des festivités traditionnelles.

En Chine, comme ailleurs, de nombreux compatriotes vietnamiens ont cependant vu leurs plans de retour mis à mal par l’épidémie de Covid-19, choisissant de s’adapter aux contraintes du moment.

Chaque année, l’ambassade du Vietnam en Chine organise une cérémonie pour célébrer le Têt traditionnel pour la communauté des Vietnamiens dans ce pays. Pour le Têt du Tigre, la cérémonie est plus sobre mais toujours avec la préparation des plats traditionnels dont le "banh chung" (gâteau carré de riz gluant).

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam en Chine Pham Sao Mai a déclaré qu’à travers cette activité, l’ambassade du Vietnam souhaite apporter une fête du Têt chaleureuse à tous les Vietnamiens vivant et étudiant en Chine.

Ngô Phuong Lan, une Vietnamienne vivant en Chine, a dit son émotion de participer au confectionnement du "banh chung", garni d’une farce composée de viande de porc, de haricots écrasés, le tout arrosé d’une sauce de soja ou de nuoc mam, la sauce nationale à base de saumure de poisson.

La tendresse, l’atmosphère de fête, le goût des retrouvailles se donnent rendez-vous sans pour autant mettre complètement les gestes barrières à la trappe. Que malgré un froid de canard à Pékin, l’ambiance s’est révélée aussi chaleureuse qu’à l’habitude et a réchauffé le cœur des enfants vivant éloignés du pays natal. – VNA