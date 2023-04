Photo d'illustration/Vnexpress

Thua Thien-Huê (VNA) - Avec comme message: "Livres: Sensibilisation - Innovation – Création et Des livres pour moi, pour vous", la 2e Journée vietnamienne du livre et de la culture de lecture se tiendra du 21 avril au 1er mai à Thua Thien-Hue avec la participation de 30 éditeurs et libraires.

Cet événement annuel aura lieu au Musée de l’histoire de Thua Thien-Hue, avec une série d'activités culturelles dont des échanges entre auteurs et lecteurs, des présentations d'œuvres, des colloques, des expositions, des peintures et des bandes sonores adaptées d'œuvres littéraires,…



L'une des principales activités sera l'exposition "Hue d’hier et d’aujourd’hui" présentant des livres et documents anciens, des images de la ville à diverses époques et son évolution au fil du temps. Les lecteurs pourront participer à la calligraphie au Centre de conservation de monuments de Hue. La bibliothèque de Hue avec 11 livres anciens sera également présentée.



En plus de Hue, de nombreuses activités pour célébrer la Journée du livre auront lieu à travers le pays. Les écoles répondront à de nombreuses activités pour développer la culture de la lecture chez les élèves. Les unités d'édition publieront des publications, organiseront une semaine du livre et coopéreront avec des plateformes de commerce électronique pour promouvoir leurs livres.



La Journée du livre au Vietnam (21 avril) a eu lieu pour la première fois en 2014. Trois ans plus tard, le gouvernement a changé son nom en Journée du livre et de la culture de la lecture, afin de répandre l'habitude de la lecture dans la société. -CPV/VNA