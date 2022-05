L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni et en Irlande, Nguyen Hoang Long (à droite), présente ses lettres de créances au président irlandais, Michael D.Higgins. Photo: VNA

Londres (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni et en Irlande, Nguyen Hoang Long, a présenté le 24 mai à Dublin ses lettres de créances au président irlandais, Michael D.Higgins.

Rappelant sa visite d’Etat au Vietnam en 2016, le président irlandais a déclaré se réjouir du développement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, notamment dans l’économie, l’éducation, la culture. Il a suggéré de promouvoir la coopération bilatérale dans la résilience au changement climatique et la protection de l’environnement.

Pour sa part, l’ambassadeur Nguyen Hoang Long a transmis les salutations du président Nguyen Xuan Phuc et d’autres dirigeants vietnamiens au président irlandais. Il a promis de faire de son mieux pour rendre plus efficaces et durables la coopération et l’amitié bilatérales.

L’ambassadeur Nguyen Hoang Long a également informé le président irlandais de la situation socio-économique du Vietnam et des résultats de la coopération bilatérale depuis sa visite au Vietnam en 2016, soulignant que les échanges commerciaux bilatéraux avaient atteint 4,2 milliards en 2020, 4,7 milliards en 2021 et 1,7 de dollars au cours des quatre premiers mois de 2022, en hausse de 8,8% sur un an.

Le diplomate vietnamien a suggéré au président Higgins de soutenir la coopération bilatérale dans de nouveaux domaines dont l’innovation, les start-up, les énergies renouvelables, l'agriculture verte, le tourisme, la culture et les échanges entre les peuples. -VNA