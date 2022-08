Hanoï (VNA) - Ce lundi, à Hanoï, l’Institut des sciences éducatives, en collaboration avec l’UNESCO, a organisé un atelier sur la publication du rapport d’analyse du secteur de l’éducation du Vietnam, période 2011-2020, et sur les orientations d’ici à 2030.



Lê Anh Vinh, directeur dudit institut, a indiqué que le Vietnam avait obtenu des résultats impressionnants dans le cadre du programme d’évaluation des étudiants internationaux (PISA) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En 2012 et 2015, le score moyen des élèves vietnamiens a dépassé celui des élèves des pays membres de ladite organisation dans toutes les disciplines.



Les auteurs du rapport d’analyse du secteur de l’éducation du Vietnam, période 2011-2020, ont souligné que l’enseignement supérieur devait se concentrer sur la formation de ressources humaines qualifiées et créatives.

Selon l’Institut des sciences éducatives du Vietnam, les investissements dans l’éducation au Vietnam ont augmenté régulièrement au cours des 10 dernières années, atteignant plus de 18% des dépenses totales du budget de l’État.-VOV/VNA