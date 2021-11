Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 23 novembre, à Hanoï, le ministère des Sciences et des Technologies, avec le parrainage et le soutien du programme d’Aus4Innovation, a organisé le programme "Création avec l'intelligence artificielle – AI Accelerator Challenge 2021 (AAC 2021)".

Lancé à partir de février 2021 avec le thème «L'intelligence artificielle pendant la pandémie - S'adapter à la Nouvelle normalité », l'AAC 2021 a pour objectif de trouver et de développer les applications d’IA les plus prometteuses dans de nombreux domaines comme la finance, le commerce, l'électronique, les télécommunications, l’agriculture, la santé, l’éducation, les transports, la ville intelligente.

Lors de l'événement, les 5 meilleurs projets de start-up ont présenté leurs potentiels pour l'appel de fonds et la recherche d'opportunités de coopération.

S'exprimant lors de l'événement, le vice-ministre des Sciences et des Technologie Bui The Duy a déclaré que le gouvernement vietnamien s'efforçait de mettre en œuvre des mesures pour répondre à la pandémie de COVID-19. L'innovation et l'application des technologies de pointe sont considérée comme l'un des facteurs clés pour accroître la résilience des entreprises et la reprise économique. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle est l'une des technologies de base promettant de créer une révolution dans de nombreux domaines socio-économiques clés du Vietnam, a-t-il ajouté.

Kim Wimbush, directeur de programme d'Aus4innovation, a estimé que le Vietnam a obtenu de fiers résultats dans la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19. En parrainant une initiative visant à promouvoir des applications innovantes utilisant l'intelligence artificielle, l'Australie concrétise son engagement fort à soutenir le Vietnam dans ses efforts pour surmonter la pandémie de COVID-19 et relancer son économie à long terme.

Le programme AAC 2021 fait partie du soutien du gouvernement australien à travers le programme d’Aus4Innovation dans le but de promouvoir l'IA pour aider le Vietnam à faire face à la pandémie de COVID-19 ainsi qu'à s'adapter à la Nouvelle normalité.-VNA