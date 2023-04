Hanoi (VNA) – L’intégration internationale dans les domaines de la politique, de la défense et de la sécurité a été réalisée de manière scientifique et proactive, garantissant les intérêts nationaux et leur harmonie avec les intérêts des partenaires, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son.

Des officiers de l’unité du génie n°1 et de l’hôpital de campagne de niveau 2 n°4 partent en mission de maintien de la paix à Abyei et au Soudan du Sud. Photo : VNA

Le responsable a fait ces remarques, vendredi 14 avril à Hanoi, lors d’une réunion du comité de pilotage intersectoriel pour l’intégration internationale dans les domaines de la politique, de la défense et de la sécurité dont il est chef adjoint.Il a déclaré que cet effort avait contribué à maintenir un environnement de paix et de stabilité pour l’édification et la défense nationales, la sauvegarde de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, la mutualisation des ressources extérieures pour le développement socio-économique et le renforcement de la force de chaque secteur en particulier, l’amélioration du rôle et de la position du pays et de chaque secteur.Présidant l’événement, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang, qui est également le chef du comité, a salué les ministères des Affaires étrangères, de la Sécurité publique, et de la Défense pour leur collaboration étroite afin de déployer l’intégration en termes de politique, de défense et de sécurité dans un cadre global, manière extensive et efficace, contribuant à approfondir les liens bilatéraux et multilatéraux avec les pays et les partenaires tout en effectuant un travail de protection des citoyens et des affaires vietnamiennes à l’étranger.Compte tenu des changements rapides et profonds de la situation mondiale et régionale, il a demandé aux délégués de signaler les lacunes et d’en proposer des solutions, élevant ainsi l’intégration internationale et renforçant la coopération entre les piliers de l’intégration internationale et entre les agences centrales et locales.Le dirigeant a demandé de faire le bilan de la mise en œuvre de 10 ans de la résolution du Politburo sur l’intégration internationale, de renforcer la coordination entre l’intégration internationale en termes de politique, de défense et de sécurité et d’autres piliers tels que économie, société-culture, sciences-technologies et éducation- formation.Il est nécessaire de sensibiliser tous les ministères et organes du niveau central au niveau local à l’intégration internationale, en particulier à ses nouvelles exigences et tâches dans le contexte actuel, a-t-il indiqué. – VNA