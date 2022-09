Hanoi (VNA) – L’Open Innovation, innovation ouverte en français, a le vent en poupe, au Vietnam. Consistant pour les grandes entreprises et les start-up à travailler ensemble pour innover, cette pratique présente de nombreux avantages.

Photo d'illustration : VOV



L’innovation ouverte consiste, pour une entreprise, à penser l’innovation, la recherche et le développement, non plus d’un point de vue fermé, mais en intégrant des collaborations extérieures avec d’autres entreprises ou partenaires.

Elle est l’une des priorités de la Stratégie nationale pour le développement des sciences, des technologies et de l’innovation à l’horizon 2030. L’objectif est d’attirer des investissements domestiques et étrangers dans les hautes technologies et de créer de nouvelles entreprises technologiques.

2022 est la première année où le Premier ministre a chargé le ministère des Sciences et des Technologies d’organiser des activités en réponse à la Journée mondiale de l’innovation (21 avril). Pour Pham Hông Quât, directeur du Département du développement des marchés et des entreprises scientifiques et technologiques, le Vietnam a une carte à jouer…

«Le Vietnam est considéré comme une étoile montante en termes de startups innovantes et également comme l’une des destinations attractives pour les investisseurs étrangers. Mais nous avons besoin de politiques spécifiques pour non seulement fidéliser les talents domestiques mais aussi attirer des talents étrangers», dit-il.

Au Vietnam, de plus en plus de grandes entreprises se sont lancées dans l’innovation ouverte en coopérant avec des instituts de recherche et des universités, et en créant des incubateurs pour y accueillir les start-up. Une coopération gagnant-gagnant qui permet aux grands groupes d’accéder à de nouvelles solutions technologiques et d’innover alors que de leur côté, les start-up peuvent bénéficier des financements et des infrastructures mises en place par les grands groupes.

Mais d’après Nguyên Trung Dung, le directeur général de BK-Holding, il faut aller plus loin, encore…«Bien qu’il soit jeune, l’écosystème entrepreneurial du Vietnam est relativement complet. Nous avons des fonds d’investissement, des incubateurs, des universités innovantes… Cependant, le cœur de cet écosystème reste toujours les startups qui ont besoin d’un accompagnement plus efficace», fait-il observer.

D’après le Rapport de 2021 sur l’innovation ouverte au Vietnam, le pays est en train de devenir l’une des économies émergentes et aussi un centre de développement pour les start-up en Asie-Pacifique. – VOV/VNA