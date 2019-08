Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, qui a assisté vendredi 23 août à la cérémonie de publication du Livre d’or sur la créativité du Vietnam 2019, a déclaré que l’innovation et la créativité est un moteur impotant du développement de la société.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, s’adresse à la cérémonie de publication du Livre d’or sur la créativité du Vietnam 2019, le 23 août à Hanoi. Photo : VNA

À l’ère de la mondialisation, de l’intégration internationale et à l’heure où le monde entre dans la quatrième révolution industrielle, les pays à forte capacité d’innovation et de créativité auront de nombreuses opportunités pour se développer plus rapidement et plus durablement, a déclaré la dirigeante.Elle a hautement apprécié et a chaleureusement félicité les auteurs et les groupes d’auteurs de 74 travaux et solutions innovantes sélectionnées dans le Livre d’or sur la créativité du Vietnam 2019 lors de la cérémonie organisée par le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, l’Union des associations des sciences et des technologies du Vietnam, le ministère des Sciences et des Technolgies.Les travaux mis à l’honneur portent sur les secteurs auxquels le Parti et l’Etat prêtent une attention particulière tels que l’automatisation mécanique, l’agriculture high-tech, la biotechnologie, les technologies de l’information, la santé, l’éducation, économies d’énergie et utilisation des nouvelles énergies, adaptation aux changements climatiques, défense nationale et sécurité.Rappelant l’attention portée par le Parti et l’Etat vietnamiens à la promotion de l’innovation et de la créativité, notamment au développement de la science et de la technologie, à la découverte et à la formation des talents, Nguyên Thi Kim Ngân a affirmé que le gouvernement accorde toujours les meilleures conditions possibles pour investir dans le développement scentifique et technogique national.