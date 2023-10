Photo d'illustration: tuoitre



Hanoï (VNA) - L'industrie vietnamienne des semi-conducteurs et des circuits intégrés nécessitera 20.000 ingénieurs ces cinq prochaines années et 50.000 dans la décennie à venir, selon les prévisions de plusieurs experts.



Actuellement, les personnes travaillant dans la conception de circuits intégrés sont au nombre d'environ 5.000, a déclaré Nguyên Thu Thuy, directrice du Département de l’éducation universitaire du ministère de l’Education et de la Formation.

Nguyên Thu Thuy, directrice du Département de l’éducation universitaire du ministère de l’Education et de la Formation.

Ces dernières années, le Vietnam a mené des politiques et des campagnes de communication visant à encourager les établissements universitaires à élargir et à développer les filières STEM (Sciences - Technologies - Ingénierie - Mathématiques), axées sur les technologies de l’information et de la communication, l’intelligence artificielle (IA), le bigdata...



Au cours de la période 2019-2022, le nombre de nouvelles admissions d'étudiants universitaires dans les filières STEM a augmenté en moyenne de 10% par an, supérieur au taux de croissance général de 6,5 %. Les trois domaines ayant connu la plus forte croissance annuelle moyenne ont été l’informatique et les technologies de l'information (17,1%) et les technologies de l'ingénierie (10,6%).



Le ministère de l'Education et de la Formation préside à l'élaboration de deux projets importants qui seront soumis au Premier ministre à la fin de cette année.

Le premier porte sur la formation et le développement de ressources humaines de haute qualité au service de la haute technologie. Il doit proposer des politiques générales de soutien et d'incitation au développement des ressources humaines dans les filières STEM et de la haute technologie en général, notamment l'électronique, les semi-conducteurs et les circuits intégrés.



Le deuxième concerne l’instauration d'un certain nombre d'excellents centres de recherche et de formation en technologie 4.0. Il proposera des mécanismes, des politiques et des projets d'investissement pour préparer la formation de groupes de recherche en haute technologie, associés à une formation postuniversitaire dans ce domaine.



A l’heure actuelle, le ministère élabore également un plan d'action pour promouvoir la formation et la recherche dans les domaines des semi-conducteurs et des circuits intégrés.



Le gouvernement vietnamien a mis en place de nombreuses politiques pour promouvoir le développement de l'industrie des semi-conducteurs. Diverses mesures ont été appliquées pour attirer les investissements, par exemple, une exonération de taxe foncière, de taxe de surface d'eau ou une réduction jusqu'à 50%, dans les parcs high-tech. De plus, les entreprises qui investissent dans des zones à conditions socio-économiques difficiles sont exonérées de ces taxes pendant toute la durée du bail.



Le gouvernement considère également la transformation numérique comme un moteur clé de la croissance et du développement de l'industrie des puces et des semi-conducteurs. Le Vietnam a reconnu l'importance de cette industrie pour atteindre son objectif à long terme de devenir une économie numérique et a donc mis en œuvre diverses politiques et initiatives pour atteindre cet objectif.



À ce jour, le gouvernement a créé divers fonds pour soutenir le développement de l'industrie des semi-conducteurs : le Fonds national d'innovation technologique (NATIF), l’Incubateur de technologie industrielle Vietnam - République de Corée (VKII)…-VNA