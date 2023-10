Hanoi (VNA) - Le directeur du Département des sciences et des technologies pour les branches techniques économiques, Nguyên Phu Hung, a fait le point de la récente coopération stratégique du Vietnam avec le Japon, la République de Corée et les États-Unis dans le développement des semi-conducteurs.

Le directeur du Département des sciences et des technologies pour les branches techniques économiques, Nguyên Phu Hung. Photo : VNA

Interrogé par l’Agence vietnamienne d’information (VNA) lors de la conférence de presse régulière du ministère des Sciences et des Technologies (MoST), le responsable a fait savoir que la coopération entre le Vietnam et les États-Unis en particulier, ainsi qu’avec d’autres pays dans ce domaine, a démontré des opportunités significatives pour le Vietnam. Le Vietnam a tout le potentiel pour devenir l’un des acteurs clés de la chaîne de valeur mondiale de ce produit.

Dans la Déclaration commune sur l’élévation des relations Vietnam – États-Unis au niveau de partenariat stratégique intégral, les deux parties ont reconnu l’immense potentiel du Vietnam pour devenir un acteur clé dans l’industrie des semi-conducteurs et son développement rapide de l’écosystème des semi-conducteurs. Les deux pays coopéreront activement pour renforcer la position du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, a-t-il rappelé.

Il a également admis que le Vietnam ne compte désormais que 5.000 ingénieurs en semi-conducteurs, une main-d’œuvre modeste lorsqu’il s’agit de haute technologie de l’industrie. Chaque type de puces puces à semi-conducteurs nécessite une technologie avancée, nécessitant une main-d’œuvre qualifiée. Par conséquent, dans les années à venir, le Vietnam devra se concentrer sur la formation, le développement des ressources humaines, la promotion de la recherche et le transfert de technologie pour maîtriser rapidement les technologies de base du développement des semi-conducteurs.

Selon le responsable, le MoST a placé la maîtrise de la conception des puces puces à semi-conducteurs comme une priorité absolue dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs, dans la mesure où la conception représente environ 50 à 60% de la valeur d’une puce. Parallèlement à sa collaboration avec d’autres pays, le Vietnam attire activement des investissements d’entreprises étrangères pour investir dans des laboratoires et des centres d’innovation dans les universités et les instituts de recherche.

Les semi-conducteurs sont des matériaux qui se situent entre un conducteur et un isolant : ils gèrent et contrôlent le flux de courant dans l’électronique. Photo : most.gov.vn



Il a révélé que dans les temps à venir, le MoST continuera à donner la priorité aux programmes nationaux de sciences et technologies liés aux puces, à travailler en étroite collaboration avec les ministères et les agences pour promouvoir le programme national de puces à semi-conducteurs et à élaborer des politiques d’investissement et des incitations pour la fourniture de des équipements pour la mesure et le test des produits à base de puces à semi-conducteurs qui répondent aux normes ISO/IEC 17025:2017, contribuant ainsi à raccourcir la durée de production.

Le MoST intensifiera également la recherche et le transfert de technologies ainsi que les programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux avec les pays possédant des avantages en matière de science et de technologie. Cet effort vise à établir des groupes de recherche solides capables d’appliquer et de maîtriser rapidement les technologies de base dans ce domaine, a-t-il indiqué.

En conclusion, il a estimé qu’avec les orientations fixées par le MoST, les politiques dirigées par le gouvernement et les efforts concertés des ministères et des agences, le Vietnam deviendra à l’avenir l’un des centres émergents de production de semi-conducteurs dans le monde. - VNA