Jakarta, 15 novembre (VNA) – Le ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales (ESDM) a rapporté que le taux d'affaissement annuel de la surface du sol de sa capitale Jakarta est passé de 1 à 20 cm au cours de la période 1997-2005 à 0,04 - 6,3 cm au cours de la période 2015-2022.

Le chef par intérim de l'agence géologique du ministère, Muhammad Wafid, a déclaré que la baisse du taux était également visible dans la surveillance manuelle effectuée dans le bureau du Centre de conservation des eaux souterraines du nord de Jakarta.

En septembre, l'ESDM a publié un nouveau décret sur les normes d'approbation de l'utilisation des eaux souterraines dans le but de rétablir les niveaux des eaux souterraines et de réduire le taux d'affaissement des sols dans la zone métropolitaine de Jakarta.

Muhammad Wafid, un expert de premier plan en matière d'aménagement du territoire et d'environnement, a affirmé qu'en contrôlant son utilisation, les niveaux des eaux souterraines peuvent être rétablis, contribuant ainsi à prévenir l'affaissement des terres et l'intrusion d'eau salée.

Selon le décret, les ménages doivent demander une autorisation pour utiliser les eaux souterraines si leur consommation d'eau dépasse 100 m3 par mois. Les statistiques montrent que la plupart des ménages de Jakarta n'utilisent en moyenne que 20 à 30 m3 par mois. Le décret réglemente également d'autres activités, telles que l'agriculture dans des zones situées en dehors des systèmes d'irrigation et des zones de loisirs aquatiques, l'utilisation de l'eau pour les activités de recherche, ainsi que dans les agences et organisations de l'État.

Muhammad Wafid a déclaré que la pollution et d'autres perturbations ont allongé le délai de reconstitution des eaux souterraines, tant en quantité qu'en qualité, ce qui a incité l'ESDM à publier un nouveau décret pour prévenir la dégradation des eaux souterraines. L'expert a estimé que la détérioration des eaux souterraines et des conditions environnementales causée par les activités humaines peut être évitée par une intervention active avec des mesures telles que le contrôle de l'exploitation des eaux souterraines et la restauration de l'environnement. - VNA