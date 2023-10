La capitale Jakarta. Photo:Indonesia Expat

Hanoï (VNA) - L'Indonésie a récemment introduit certaines politiques pour soutenir et protéger les micros, petites et moyennes entreprises (MPME), avec notamment le resserrement des importations de marchandises.

Le ministre indonésien des Finances Sri Mulyani et le ministre du Commerce Zulkifli Hasan ont discuté le 13 octobre avec les gestionnaires du système de commerce électronique pour la promulgation de nouvelles réglementations visant à soutenir les entreprises nationales, face à forte présence des marchandises importées sur le marché intérieur.

Selon l'agence de presse nationale Antara, le ministre des Finances Sri Mulyani a publié le règlement n° 96 de 2023 relatif aux réglementations douanières et fiscales sur les marchandises en consignation tandis que le ministre du Commerce Zulhas a publié le règlement n° 31 de 2023 sur les licences commerciales, la publicité, la supervision des entités commerciales dans les transactions électroniques.

Le directeur général des Douanes Donny Tjahjadi a déclaré que le règlement n°96 de 2023 du ministère des Finances entrerait en vigueur le 17 octobre, dans le but d'améliorer les processus douaniers pour les marchandises transportées.



Par ailleurs, le chef du Département national de supervision du système de commerce électronique, Rifan Ardianto, a déclaré que le règlement n° 31de 2023 du ministre du Commerce était entré en vigueur le 26 septembre, dans le but de créer un écosystème de commerce électronique juste, sain et rentable, grâce à un développement technologique dynamique, tout en renforçant la protection des consommateurs. - VNA