Le ministre indonésien de la Coordination des affaires économiques, Darmin Nasution. Photo: Internet



Jakarta (VNA) – Le 11 octobre, le gouvernement indonésien a officiellement inauguré la zone économique spéciale (ZES) de Sorong, implantée sur 523,7 hectares dans le district du même nom, province de Papouasie occidentale, qui a nécessité un investissement total de 374 millions de dollars.

S'exprimant lors de la cérémonie d’inauguration, le ministre indonésien de la Coordination des affaires économiques, Darmin Nasution, a souligné que cette ZES permettrait de stimuler le développement de la Papouasie occidentale, et plus largement de tout le pays.



Ces cinq dernières années, le gouvernement indonésien a mis en place 226 projets stratégiques nationaux, dont 50% seront achevés d'ici fin 2019, a déclaré le ministre Darmin Nasution, ajoutant que l'un des projets était la ZES de Sorong, en Papouasie occidentale.



Il a affirmé que le développement de la ZES Sorong faisait partie des efforts du gouvernement indonésien pour encourager les investissements en dehors de l'île de Java.

Le président Joko Widodo souhaite la participation d'investisseurs au développement de la partie orientale de l'Indonésie, dont la Papouasie occidentale et la Papouasie, afin de parvenir à un développement équilibré entre toutes les régions, a-t-il ajouté



L'aménagement de la ZES de Sorong figure dans le plan de développement régional 2017-2022. La ZES devrait stimuler l’économie à Sorong, avec un produit intérieur brut régional estimé à 10,64 milliards de roupies (près de 755 millions de dollars) en 2030.



La ZES de Sorong devrait créer plus de 15.000 emplois dans diverses industries, notamment nickel, huile de palme, sagou et entrepôts logistiques.



Le ministère indonésien de la Coordination des affaires économiques a indiqué que son pays visait 17 ZES cette année. Sur ce total, 13, représentant un investissement total de 85.300 milliards de roupies (6,05 milliards de dollars), ont déjà ouvert leurs portes et créé 8.700 emplois. -VNA