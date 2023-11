Le président indonésien Joko Widodo a assisté le 1er novembre à la cérémonie d'inauguration des travaux de l'aéroport de la Capitale Nusantara. Photo : executive office of the Indonesian President

Jakarta, 2 novembre (VNA) – Le président indonésien Joko Widodo a assisté le 1er novembre à la cérémonie d'inauguration des travaux de l'aéroport de la Capitale Nusantara (aéroport IKN), situé dans la province du Kalimantan oriental, sur l'île de Bornéo.Lors de l'événement, le président Joko Widodo a déclaré que la construction de l'aéroport est importante car la demande de transport depuis et vers l'IKN augmente, soulignant que l'aéroport améliorera l'accessibilité et la connectivité de la zone et contribuera à améliorer son avantage concurrentiel.Il a exprimé l'espoir que cela encouragerait la croissance économique et alimenterait le développement de l'IKN.L'aéroport de 245 hectares comprend un terminal de 7.350 mètres carrés et une piste de 3.000 x 45 mètres conçue pour accueillir des gros-porteurs.Construit pour un coût total de 4,3 billions IDR (270,6 millions de dollars), l'aéroport devrait devenir opérationnel d'ici la mi-2024.- VNA