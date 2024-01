L'Indonésie a officiellement imposé le 1er janvier une nouvelle taxe sur les cigarettes électroniques. Photo : antaranews.org

Jakarta, 1er janvier (VNA) – L'Indonésie a officiellement imposé le 1er janvier une nouvelle taxe sur les cigarettes électroniques, s'ajoutant à une taxe d'accise pour aider à lutter contre le vapotage.Deni Surjantoro, chef du Bureau des services de communication et d'information du ministère des Finances, a déclaré que le but de l'imposition de cette taxe, en plus des droits d'accise, est de contrôler la consommation de tabac parmi le public.Le gouvernement avait prévu une période de transition pour la perception des taxes sur les cigarettes électroniques depuis l'imposition des droits d'accise à la mi-2018, a déclaré Deni Surjantoro le 30 décembre.Selon le ministère, les cigarettes électroniques et les cigarettes traditionnelles sont tout aussi nocives. Cependant, les cigarettes électroniques n'ont été soumises à la réglementation des droits d'accise qu'en 2018. La décision de taxer les cigarettes électroniques met l'accent sur le principe d'équité, en tenant compte du fait que les cigarettes conventionnelles impliquent les producteurs de tabac et les ouvriers d'usine qui paient des taxes sur les cigarettes depuis 2014.Les recettes provenant des taxes sur les cigarettes électroniques en 2023 s'élevaient à 1,75 billion de Rp (113,7 millions de dollars), soit environ 1 % des recettes totales des accises annuelles sur le tabac. Plus de 50 % des recettes provenant des taxes sur les cigarettes seront dirigées vers les services de santé publique et l'application de la loi, contribuant ainsi à de meilleurs services publics, a-t-il ajouté.- VNA